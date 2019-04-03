ملك الخير في منطقة الخير

عاد بسلامة الله الى ارض الوطن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم من تونس بعد ترؤسه وفد المملكة في القمة العربية وكعادته لا ينسى ابناؤه والوقوف على احوالهم فجاء من تونس الى المنطقة الشرقية وأدخل البهجة في قلوب المواطنين الذين سعدوا بزيارته وعبروا عن حبهم ووقوفهم خلف قيادتهم من اجل رفعة المملكة وتقدمها.
المنطقة الشرقية هي منطقة الخير وتعتبر اكبر منطقة نفطيه بالعالم حيث تم اكتشاف البترول فيها عام ١٩٣٨ م ويوجد فيها اكثر من ٥ مدن صناعية تشمل اكثر من ٢٣٥٧ مصنعا وتوفر فرص عمل لابناء المنطقة الشرقية بالاضافة الى عدد كبير من المشروعات التي تم تدشينها بعد اطلاق برنامج رؤية ٢٠٣٠ وافتتحها سيدي الملك سلمان الذي يكن كل الحب للمنطقة الشرقية واهلها منذ ان كان اميرا للرياض وحتى اليوم لان المنطقة الشرقية اكبر مناطق المملكة وتشمل مساحة ٢٦ ٪ من اجمالي المساحة الكلية للمملكة ويسكن فيها ٤،٨ مليون نسمه في ١٢ محافظة و ٦٤ مدينة و ١١٧ مركز و ٣٧٥ قريه.
سيدي الملك سلمان استقبل ابناؤه من المواطنين والعلماء في قصر الخليج للسلام عليه والترحيب به ولانه ملك الخير وجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقيه وليست جنائيه ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال لانه يشعر بأبناؤه في كل مناطق المملكة ولا يفرق بينهم فكل منطقة في المملكة دائما في قلب سيدي الملك سلمان الذي دائما يحمل معه الخير في كل مكان يزوره داخل السعودية او خارجها وشهدت المملكة في عصره ازهى العصور في كافة المجالات وسوف تحقق المملكة وابناءها الكثير من الاحلام والطموحات في عصره ولما لا والمملكة اصبحت فوق هام السحب في عصر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم وملك الخير.
حفظ الله سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم وسيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان رائد التقدم.