أمانة جدة تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونياً

أعلنت أمانة محافظة جدة، أمس الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيا في نطاق بلديتي جدة التاريخية والبلد الفرعية، حتى يوم 18 شعبان المقبل، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة. وألغت الأمانة عدداً من مواقع البسطات الرمضانية في بلدية جدة التاريخية، وشملت “شارع قابل، العلوي، الشونة، برحة نصيف”، فيما أبقت “باب مكة، برحة الحسون، باب شريف، ساحة الجفالي، ساحة القطار”، وأضافت موقعين بديلين في “الخاسكية، مواقف الخاسكية”. وفي بلدية البلد الفرعية، تمت إتاحة 4 مواقع لنشاط البسطات تشمل “حي الكندرة على شارعي عمرو بن العاص بواقع 74 بسطة” و”محمد الأنباري 20 بسطة”، وفي “باب شريف بشارع الإتقان 37 بسطة”، وفي “العمّارية بين شارع المطار ومقبرة حواء 20 بسطة”. وتتيح التراخيص مزاولة بيع “المعجنات، التمور، البليلة، الكبدة، الحلويات الشعبية، المأكولات والمشروبات الرمضانية، أجبان مختلفة ومخللات، حلويات العيد، مكسرات، البخور والعود، الإكسسوار والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية”.