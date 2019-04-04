إسرائيل تستعيد رفات الجندي الذي فقد في لبنان عام 1982

استعادت إسرائيل رفات جندي فقد منذ اجتياحها للبنان في صيف 1982، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس اليوم الأربعاء، وصرح كونريكوس للصحافيين: إن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.
وأوضح المتحدث أن جنديين آخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي شهدت مواجهة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من يونيو 1982، وأضاف: إنه تم التأكد رسميًا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.