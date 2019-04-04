افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بصحة مكة

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
افتتحت ادارة طب الاسنان بصحة مكة المكرمة، يوم الخميس بحديقة الحسينية؛ فعاليات الاسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم و الاسنان العاشر بمدينة مكة، بالتعاون مع اقسام و مراكز طب الاسنان بكل من مستشفى النور التخصصي ,مستشفى الملك عبدالعزيز , مستشفى الملك فيصل , مستشفى حراء العام , مستشفى خليص، برعاية مدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وأبان مدير عم صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير بأن تفعيل هذا النوع من الانشطة له أثر ايجابي؛ في خفض نسبة انتشار التسوس و امراض الفم و الاثر الايجابي؛ للنهوض بمجتمع واعي بصحة الفم و الاسنان؛ لذلك تواصل صحة مكة المكرمة إقامة الفعاليات لمدة ثلاثة ايام في الفترة المسائية و من ثم ستستكمل في العديد من مراكز و اقسام الاسنان في مستشفيات مكة و المراكز الصحية و المدارس.
وأوضح الدكتور نزار محمد مدير إدارة طب الأسنان بصحة مكة المكرمة عن التوعية المقدمة بهذه المناسبة حيث انها توجهت بالتوعية عن تخصصات الاسنان وإعطاء استشارات من متخصصين للحضور في مجال التركيبات وزراعة الاسنان واللثة و علاج الجذور و الحشوات و اسنان الاطفال و التقويم و العناية بذوي الاحتياجات الخاصة و غيرها من الاركان التوعوية مثل مكافحة العدوى بعيادات الاسنان و التغذية و جاء هذا التنوع بهدف ضمان الاستفادة التامة من التوعية المقدمة بهذا النشاط.
يذكر أنه عقب الانتهاء من الجزء الخاص بالتثقيف توجه الاطفال الى عيادات الاسنان المتنقلة ليتم الكشف و تطبيق الاجراءات الوقائية على اسنانهم و المشاركة بركن الترفيه الخاص بهم.