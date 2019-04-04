الربيعة يدشن ملتقى القلب 2019

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم الخميس بفندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ملتقى القلب 2019 ، و الذي تنظمه وزارة الصحة و يستمر لمدة ثلاثة أيام .
و فور وصول معاليه قدم معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد الضويلع عرض عن خدمات القلب بوزارة الصحة لعام 2019م ، و شمل نبذه عن خدمات القلب المقدمة و تطورها خلال الثلاثة اعوام الماضية ، و كذلك إستعراض مؤشر كفاءة معامل و إستشاريي قسطرة القلب لعام 2018م ، و أيضاً إطلاق المؤشر الجديد لخدمات القلب من خلال أربعة مؤشرات شملت مؤشر جاهزية خدمات القلب و مؤشر عمليات القسطرة القلبية و مؤشر عمليات القلب المفتوح و أخيراً مؤشر التعليم المستمر ، و في نهاية العرض نوّه الضويلع عن تطلعات وزارة الصحة لخدمات القلب من خلال آلية تفعيل الفرق الزائرة بشكل مكثف و إيجاد آلية لعمل الأطباء بالمناطق المختلفة ، زيادة كفاءة و جودة مراكز و اقسام القلب ، إشراك المريض و ذويه في الخطة العلاجية ، توظيف التقنية لتسهيل الوصول لمرضى القلب و علاجهم .
و أضاف الضويلع أن الهدف من الملتقى و إقامة ورشتي عمل فيه هو مراجعة الإستراتيجيات و تحديد المبادرات المهمة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ و وضع خطة محكمة لتنفيذها .
ألقى بعد ذلك معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة أشاد فيها بالجهود التي تبذل لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، مشيراً إلى ان الوزارة ستقدم في هذا الملتقى العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال صحة القلب خصوصاً و أن نقص تروية عضلة القلب و مرض شرايين القلب ( الجلطات القلبية ) تُعدان من مسببات الوفيات لكل 100 الف نسمة لعام 2017م بالمملكة بنسبة 61 % .
و أشار الدكتور الربيعة لتبني الوزارة عدد من الركائز لبرنامج تطوير خدمات مرضى القلب و التي تشمل الوقاية من خلال تقديم عدد من المبادرات كالمشي و إيقاف التدخين و السكري و مراقبة السعرات الحرارية و الزيوت المهدرجة، بالإضافة إلى تمكين سهولة الوصول لخدمات القلب و تشمل عدد من المبادرات في مجال الغذاء الصحي كتقليل السكر و الملح في الطعام و مراقبة الدهون المتحولة، إلى جانب جودة و كفاءة خدمات القلب.
و أكد وزير الصحة أن هناك برنامج لتطوير رعاية مرضى القلب بوزارة الصحة من خلال استكمال جاهزية خدمات القلب بمختلف المناطق في عام 2019م ، و مشروع تاجي و هو مشروع للتحول الإلكتروني في أرشفة الأشعة القلبية و القسطرة القلبية في عدد من مراكز القلب بالمملكة ، كما أن هناك مبادرات نوعية لجودة الخدمات المقدمة ، لافتاً إلى سعي الوزارة لتغطية جميع مناطق و محافظات المملكة بمراكز و أقسام القسطرة القلبية ، و التوسع في استخدامات التقنية مثل مراقبة المريض في منزله و الوصفة الإلكترونية ، و التوسع في التدريب والابتعاث في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.
بعد ذلك كرم الدكتور توفيق الربيعة العديد من البرامج التخصصية الدقيقة و المتميزة في مجال أمراض و جراحة القلب ، تشمل برنامج “نصل لقلوبكم” و برنامج “تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة” بمركز القلب في المدينة المنورة ، و خدمات القلب لضيوف الرحمن في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ، إضافة إلى برنامج “القلب الصناعي” بمركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء، و برنامج ” طب وجراحة قلب الأطفال” بمنطقة القصيم و مبادرة الخدمات العلاجية لمختلف مناطق المملكة.
ثم استعرض الملتقى عدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حيث يتم عرض مبادرة “الجلطات القلبية الحادة في منطقة الرياض” يقدمها أستاذ واستشاري أمراض القلب بجامعة الملك سعود، رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور حسام الفالح، ومبادرة ” الخطة الاستراتيجية الوطنية للقلب” من مركز تحقيق الرؤية ويقدمها كل من الدكتورة مجد البكر، والدكتور راكان الناظر، كما يتناول الملتقى أهمية البحث العلمي وتحديد الخطورة لأمراض القلب والشرايين من خلال عرض يقدمه استشاري قسطرة القلب للكبار والأستاذ المشارك بكلية الطب ومركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب الدكتور خالد بن فايز الحبيب، إضافة إلى مبادرة تدريب القيادة 2030 بتقديم الدكتور خالد القطان ، إلى جانب عرض مبادرات ” نحو تحقيق الرؤية 2030″ تتواصل باستعراض مبادرة “قياس الخطورة المجتمعية لأمراض القلب والشرايين – عرض نتائج لعينة في مدينة الرياض” ، وفرص التدريب والابتعاث في بريطانيا وأوروبا للأطباء والتمريض والفنيين، كما يتطرق الملتقى لمناقشة السحابة الإلكترونية للقلب.
من جانبه أوضح مستشار معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور عادل طاش أن الملتقى سيتخلله ورشة عمل لتطوير خدمات القلب سيتم خلالها مناقشة و تحليل تحديات مشاريع البنية التحتية و القوى العاملة و الإمداد و الخروج بتوصيات تسهم في تحسين الوصول للمرضى و رفع كفاءة الأداء و تحسين الجودة ، كما يتم الإعلان عن برنامج لإدارة البرامج و لوحة متابعة لتنفيذ توصيات ورشة العمل ، كما سيقام في اليوم الأخير غداً ورشة عمل تدريبية لتقييم قيادات وزارة الصحة بما فيها قيادات مراكز القلب ، و ذلك بمشاركة فريق استشاري من جامعة الفيصل و برنامج القادة 2030 برئاسة الدكتور خالد القطان.