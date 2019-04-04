“السياحة”: الجهات الأمنية تلاحق المعتدي على نقش الشيخ “قرناس” بالقصيم

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنها أحاطت الجهات الأمنية بشأن حدوث تعد على نقش الشيخ قرناس الأثري في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وأن الجهات الأمنية تلاحق المتعدي حالياً.
ودعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المواطنين والمقيمين لإبلاغ الجهات الأمنية بأي معلومة يمكن أن تساعد في التوصل للمتسبب بالتعدي على هذا النقش التاريخي المهم.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، أن الهيئة أحاطت أيضا إمارة منطقة القصيم بواقعة التعدي على نقش الشيخ قرناس، كما جرى تشكيل لجنة تضم فريقا من المتخصصين من الهيئة، وأن اللجنة اتخذت بالتنسيق مع محافظة النبهانية جملة من الإجراءات تجاه الموقع.
بدوره أبان مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف بن علي القنور، أن النقش يقع بالقرب من غار “قرناس” في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية، على مسافة 4 كيلومترات تقريبا من سد المطلاع.
وأضاف الدكتور القنور، أن قاضي الرس الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس في عهد الإمام تركي بن عبدالله قيل إنه كان يحتمي داخل هذا الغار خلال حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل إنه كان يحتمي به نهاراً ويخرج منه ليلاً ليتتبع أخبار الحملة، ويحتوي النقش على كتابات للشيخ قرناس.