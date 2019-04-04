الفائزة في مسابقة الملك سلمان: القرآن قادني للتميّز.. ووالدتي أخبرتني أنني سأفوز بالمركز الأول

الرئيسية أنحاء الوطن الفائزة في مسابقة الملك سلمان: القرآن قادني للتميّز.. ووالدتي أخبرتني أنني سأفوز...
أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
( أخبرتني والدتي بأنني سأنال المركز الأول في المسابقة بلا شك ) بهذه الكلمات تحدثت الطالبة بحلقات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة سارة علي إبراهيم بابعير والتي فازت بالمركز الأول في الفرع الأول في المـسـابـقـة المـحـلـيـة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات.
قصة بابعير – 26 عاماً – مع القرآن بدأت منذ كانت في عمر السبع سنوات وتحديداً في حلقات مسجد بابقي بجازان ، بعدها انتقلت لمدينة جدة والتحقت بدار المحبة لتحفيظ القرآن والتي أتمت فيها الحفظ ، وذلك بعد تعلق قلبها بكتاب الله ودعم والديها .
وذكرت بابعير أن حفظ القرآن انعكس على حياتها العلمية والعملية فهي من الأوائل مع مرتبة الشرف على مستوى المدارس التي تعلمت فيها، وحرصت خلال فترة الاختبارات المدرسية على عدم الانقطاع عن الحلقات كما هي عادة الطلاب الذين يتفرغوا للدراسة، فنالت أعلى الدرجات، وخطوتها القادمة هي الحصول على الإجازة في القراءات ومواصلة التعليم للحصول على أعلى الشهادات الجامعية.