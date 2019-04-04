القصبي ينقل تحيات خادم الحرمين للرئيس العراقي.. ويفتتح قنصلية المملكة في بغداد

نقل وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهما الله للشعب العراقي وللحكومة العراقية وذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية العراقية للقصبي والوفد المرافق، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الثانية والذي عقد اليوم الخميس في بغداد.
كما افتتح معالي الدكتور القصبي اليوم مقر القنصلية السعودية في بغداد، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد حرص حكومة المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق الشقيق، ومشيرا إلى افتتاح ثلاث قنصليات جديدة في ثلاث مدن عراقية قريبا.
كم اجتمع الدكتور القصبي وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس التنسيق ورؤساء اللجان خلال الزيارة بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء العراقي الأستاذ عادل عبد المهدي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ محمد الحلبوسي، و تم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة القطاعات، بالإضافة للقاء رجال الأعمال في البلدين والذي تم خلاله بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستثمارية.