بيان دولي مشترك بشأن الأوضاع المتوترة في ليبيا

قالت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان اليوم إنها تشعر بقلق عميق إزاء القتال الدائر بالقرب من غريان في ليبيا .
وحث البيان الذي عممته الخارجية الأمريكية جميع الأطراف على وقف التصعيد فوراً ومنح الوساطة السياسية للأمم المتحدة فرصة في هذه اللحظة الحساسة التي تمر بها ليبيا .
وشدد بيان الدول على أن الأعمال العسكرية والتهديدات باتخاذ إجراءات من جانب واحد تهدد فقط بإعادة ليبيا نحو الفوضى.
وقال البيان “نعتقد إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا. تعارض حكوماتنا أي عمل عسكري في ليبيا وستحاسب أي فصيل ليبي يعجل بمزيد من الصراع الأهلي”.
وأعلنت الدول دعم الممثل الخاص للأمم المتحدة والأمين العام غسان سلامة بينما تسعى الأمم المتحدة إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا وتحسين حالة الحكم الانتقالي ، ورسم الطريق نحو انتخابات سلمية وشفافة .
وطالب البيان جميع الأطراف الليبية بالعمل بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سلامة ، حيث تضع الأمم المتحدة اللمسات الأخيرة على خطط المؤتمر الوطني المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 أبريل.