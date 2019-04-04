تكريم الدفعة الأولى من خريجات دورة الموسيقى النسائية بثقافة وفنون جدة

بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح والملحن القدير الأستاذ طلال باغر المشرف العام على الدورات الموسيقية بجمعية الثقافة والفنون بجدة والأستاذ رائد الشهراني مدير الدورات الموسيقية بالجمعية تم مساء الثلاثاء ١٤٤٠/٧/٢٦ تخريج الدفعة الأولى من طالبات الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بجدة وكان عدد الخريجات(٢٥) عازفة ما بين عازفة عود وبيانو وكلاسيك قيثا.
وقد شهد التكريم حضور المدربين عامر حامض وعامر طاشكندي وعادل الزهراني.
وفي نهاية التكريم تحدث الأستاذ طلال باغر شاكراً رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للثقافة والفنون البروفيسور عمر بن عبدالعزيز السيف ومقدراً الدور الكبير الذي يقدمه لجمعيات الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية والشكر موصول للأستاذ محمد آل صبيح ولجميع العاملين بجمعية الثقافة والفنون بجدة.
كما تحدث الأستاذ رائد الشهراني شاكراً جميع الطالبات على جهدهن المبذول وحرصهن على تعلم أساسيات الفن من قراءة النوتة وتعلم العزف على الآلات الموسيقية.
كما تحدثن مجموعة من الخريجات وهن أمامه علام وغفران فرساني وخلود الطلحي وثناء صادق ودنيا عاشور وكلهن أبدينا سعادتهن وفرحهن بهذا اليوم الذي شهد تخرجهن باعتبارهن أول دفعة موسيقية نسائية يتخرجن من جمعية الثقافة والفنون بجدة، وشكرهن للأستاذ طلال باغر والاستاذ رائد الشهراني والأستاذ محمد آل صبيح وجميع العاملين بجمعية الثقافة والفنون بجدة على الجهود المبذولة والعطاءات المميزة.