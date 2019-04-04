الرياض – عهود الدوسري :
بدعم من الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة ممثلة في اللجنة الفنية، وتنظم من شركة بنش مارك المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات، تنطلق حفلات السعودية يوم الجمعة القادم 29 رجب 1440هـ الموافق 5 أبريل 2019م، بإقامة حفل غنائي للفنان الكبير خالد عبدالرحمن والفنان عبدالعزيز المنصور، وذلك على مسرح جامعة الأمير نورة في العاصمة الرياض.
ومن المقرر أن يكون الحفل الذي يحييه الفنان الكبير خالد عبدالرحمن والفنان عبدالعزيز المنصور في الرياض باكورة سلسلة حفلات السعودية، والتي ستقام في عدة مناطق بالمملكة والانطلاقة مع الحفل الأول في الرياض يوم الخامس من أبريل.
وتأتي هذه الحفلة الغنائية الجماهيرية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، كاستجابة سريعة لما به وعد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بإقامة حفلات غنايئة في كافة مناطق المملكة.
ومن المنتظر أن تشهد افتتاحيه سلسلة حفلات السعودية حضوراً جماهيريا كبيرا، وذلك لما يملكة الفنان خالد عبدالرحمن من شعبية جارفة في المملكة وخارجها، وسيطل الفنان المميز عبدالعزيز المنصور مجدداً لجمهوره وهو ما سيضفي على مساء الرياض رونق شعبي تنتظره الجماهير السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن (مخاوي الليل) الفنان خالد عبدالرحمن بدأ مسيرته الفنية أواخر الثمنينيات بألبوم (صارحيني) الذي وجد أصداء كبيرة حينها، وحقق انتشار كبير صنع له شعبية كبيرة، اتبعها بأغنيات لقيت أصداء نجاح باهر كأغنية (انتظرته، لو بكيت، الذاهبه، بقايا جروح، فرحة لقانا، آهات، قلبك كبير) وغيرها من الأغاني الخالدة في ذاكرة الفن السعودي الحديث.