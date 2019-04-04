رابح صقر يحيى حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

بدعم من الهيئة العامة للثقافة “اللجنة الفنية” تنظم 360 Live ثالث حفلاتها “jeddah live concert ” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للفنان الجماهيري الكبير رابح صقر، يوم الجمعة الخامس من إبريل الجاري.
ومن المقرر أن يقدم الحفل مذيعة mbc الاعلامية نرجس العوامي، وسيقدم النجم الجماهيري خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن المنتظر أن تكون الحفلة الغنائية ليلة استثنائية لعشاقه، نظرا لما يتميز به الفنان من أداء مميز على خشبة المسرح.
وتأتي هذه الحفلة الغنائية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة للحفل الغنائي المرتقب، حيث أعدت الحفلة الأولى التي احياها الفنان تامر حسني، والحفله الثانيه أحياها الثنائي الكبير عبادي الجوهر واصالة نصري، لتكون حفلة رابح صقر الحفله الثالثة ضمن روزنامة اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة.
وسيشهد الحفل حضور جماهيري غفير، حيث سيجمع ترانيم العود والأصالة الطربية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.