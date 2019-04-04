شاهد.. ضبط مصنع للمنظفات والمطهرات في المدينة يقوم بتدوير العبوات المستعملة وإعادتها للسوق

ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار في المدينة المنورة (الأربعاء) مصنعا للمنظفات والمطهرات تم تشغيله والعمل فيه بشكل يدوي بدون وجود التراخيص اللازمة واشتراطات السلامة.
وقالت الوزارة إن المصنع يقوم بتدوير العبوات المستعملة لإعادتها مجدداً للسوق، وتم ضبط 84 ألف عبوة مخالفة، مشيرة إلى أنه استُكملت الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالة القائمين عليه للنيابة العامة.
يُذكر أن بيع أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً، مع إغلاق المنشأة، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، بحسب اللوائح والأنظمة.