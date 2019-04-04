“صحة جدة”: لا صلة لإعفاء مدير مستشفى المساعدية ورئيسة الحضانات بما تردد حول وجود “تفشي بكتيري”

الرئيسية أنحاء الوطن “صحة جدة”: لا صلة لإعفاء مدير مستشفى المساعدية ورئيسة الحضانات بما تردد...
نفى المتحدث باسم “صحة جدة” عبدالرحمن الصحفي وجود صلة بين إعفاء مدير مستشفى المساعدية للولادة والأطفال، ورئيسة قسم الحضانات من منصبيهما، وما تم تداوله مؤخراً حول تفشي بكتيريا في الحضانات ألحقت إصابات بعدد من المواليد.
وأوضح الصحفي أن إعفاء المسؤولين من منصبيهما يأتي في سياق سياسة تدوير المناصب، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه ستتم الاستفادة من خبراتهما في مواقع قيادية أخرى.
وأشار إلى رصد عدد من الملاحظات بالمستشفى، وأنه تم تكليف لجنة ميدانية للتحقق حولها، وقد أوردت اللجنة في تقريرها عدة توصيات لتلافي تلك الملاحظات وفق خطة عمل معتمدة من وزارة الصحة، مبيناً أنه تم إشعار إمارة المنطقة ومحافظة جدة بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وأكد المتحدث جودة مستوى التعقيم بالمستشفى، والذي يشرف عليه نخبة من الاستشاريين والكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، كما أنه يجري قياس مستوى التعقيم في الحضانات بشكل دوري.
وكانت مصادر تحدثت في وقت سابق عن انتشار بكتيريا في حضانات مستشفى المساعدية، بسبب تدني مستوى التعقيم بالحضانات، مرجعة ذلك لنوعية المعقمات المستخدمة، والتي فشلت في مقاومة البكتيريا.