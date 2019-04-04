محاضرة في الشارع ساعدت مواطنًا على إنقاذ طفل من موت محقق

روى المواطن سالم الشيباني قصة “إنسانية رائعة” تتجلى فيها قيمة العلم والمعرفة، وقدرة الله عز وجل في توفيق الأمور لإنقاذ حياة طفل صغير من موت محقق.
القصة كما يرويها المواطن سالم الشيباني أنه وفي إحدى زياراته لمكة المكرمة استوقفه مجموعة من الشباب والشابات يقدمون شرحا لعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وطلبوا منه الاستماع لما يقدمونه فاعتذر في البداية قبل أن يعود إليهم مرة أخرى ويستقبله أحدهم ويشرح له أهمية هذه العملية في إنقاذ حياة إنسان قد يموت.
وأضاف “أنه وبعد أسبوع وبينما كان في أحد المنتزهات مع عائلته سمع صراخا وبكاء، وعندما هرع إلى مصدر الصوت وجد مجموعة من النساء في حالة بكاء وهلع، وعندما سأل قالوا إن طفلا لم يتجاوز الثانية من عمره سقط في المسبح ومات !!”.
“الشيباني” اتجه من فوره إلى الطفل – وفقا لقوله – ليجد الطفل الصغير قد انقطع نفسه ونبضات قلبه قد توقفت، فشاء الله أن يتذكر ما تعلمه وبدأ في عملية الإنعاش القلبي الرئوي للطفل عدة مرات، وسط ضجيج وبكاء وحالات إغماء من أهل الطفل، وطفلة صغيرة تصرخ في وجهه “تكفى لا يموت”، وبعد عدة محاولات عاد التنفس إلى الطفل وعادت ضربات قلبه في موقف لم يكن يتخيله.
وأبان “صاحب القصة” أنه وبعد 10 أيام من قيامه بذلك، اتصل عليه والد الطفل ليزف إليه البشرى بسلامة الطفل وخروجه من المستشفى، مشيرا إلى أنه كتب قصته ليوصل رسالة للمجتمع بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وكيف أنها من الممكن أن تنقذ حياة إنسان.