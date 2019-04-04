محافظ القنفذة وعدد من القيادات الأمنية في استقبال شهيد الواجب “الزبيدي”

القنفذة – حمد العلوي :
استقبل محافظة القنفذة فضا بين البقمي صباح اليوم الخميس 28 / 7 / 1440 هـ، جثمان الشهيد ابراهيم محمد الزبيدي ، والذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بالحد الجنوبي.
وكان في مرافقة المحافظ مدير شرطة القنفذة المكلف العقيد علي الصالحي ومدير مرور القنفذة المقدم ابراهيم العمري وقائد الدوريات الامنية الرائد عبدالرحمن الشمراني وعدد من مدراء الجهات الامنية وذوي الشهيد كما تمت الصلاة على الشهيد بعد صلاة ظهر اليوم في الجامع الكبير بالقنفذة، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراة جثمانه.
ونقل “البقمي” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، لأسرة وذوي شهيد الواجب.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد “الزبيدي”عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان ، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.