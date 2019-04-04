مقاول يحتال على 45 مواطناً ويعرض شققهم للبيع في مزاد ويهرب للخارج.. والمحكمة تنظر قضيتهم

تنظر المحكمة العامة في مكة المكرمة الشهر المقبل في قضية متهم فيها صاحب شركة بناء بالاحتيال على 45 مواطناً والسعي لبيع الشقق الخاصة بهم في مزاد علني.
وأوضح عدد من المدعين في القضية أنهم وقعوا عقوداً مع صاحب الشركة لبناء شققهم في أراضٍ بحي العوالي وبطحاء قريش بمكة المكرمة، وأنه استلم منهم مبالغ مقدمة تتجاوز 800 ألف ريال، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه بعد اكتمال البناء بدأ يماطل في إجراءات الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات البلدية.
وقالوا إنهم اكتشفوا هروب صاحب الشركة إلى الخارج، كما أنهم فوجئوا الشهر الماضي بأن شققهم محجوزة ومعروضة للبيع في مزاد علني بسبب وجود مطالبات مالية على صاحب البنايات.
وأبانوا أن المحكمة أمرت بوقف بيع عدد من الشقق في بناية حي العوالي وأقرت أحقيتهم في الإفراغ، فيما ينتظر ملاك شقق بطحاء قريش صدور قرار مماثل من المحكمة، مطالبين بضرورة الإسراع في ضبط مالك الشركة واستعادته من الخارج ومحاكمته.