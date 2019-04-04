من خلال ورشة عمل للمسؤولين.. صحة مكة تناقش أسباب وحلول التسرّب الوظيفي

نظمت إدارة تخطيط الموارد البشرية ورشة عمل لدراسة التسرّب الوظيفي بصحة مكة ومناقشة أسبابه والعمل على إعداد توصيات ومبادرات لمعالجتها؛ بتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.
وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة، حيث استهدفت مساعدي المدير العام وإدارة خدمات الموارد البشرية ومدراء المستشفيات ومساعديهم ومدراء الموارد البشرية.
مبينة بأنها امتداد لدراسة قامت بها إدارة تخطيط الموارد البشرية بشأن تسرب الموظفين لعامي ١٤٣٨ و١٤٣٩هـ.