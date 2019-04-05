السعودية وإعادة العراق إلى الحضن العربي

بعد الغزو الامريكي للعراق عام ٢٠٠٣ م واسقاط نظام صدام حسين خرجت العراق من الحضن العربي واستغلت ايران الفرصه لبث سمومها في العراق والسيطرة عليه ونشرت الفتن والطائفية ونهبت اموال العراق وهذا اغضب كثيرا ابناء العراق الذين لا يريدوا الوجود الايراني في العراق لانهم لم يروا اي خير من هذا الوجود بل كثرت الفتن واحتل الارهاب العراق وقتل الناس باسم الدين والطائفية وكانت الاصوات في السنوات الماضية تتهم العرب بالتقصير في حق العراق وانهم تركوا الفرصه لايران لكي تسيطر على العراق وتستغله لكن اليوم المملكة العربية السعودية تعيد العراق مرة اخرى الى احضان العرب وتؤكد على ان العراق وشعبه لهم مكانة كبيرة في قلوب السعودية وان الايام القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون والتكامل في كافة المجالات.
زيارة وفد سعودي يتكون من ١٠٠ شخصية بينهم ٧ وزراء الى العراق اكبر دليل على ان السعودية لن تقف مكتوفة الايدي امام محاولات ايران نهب العراق وابعاده عن اشقاؤه وسوف تقطع السعودية اليد الايرانية الخبيثة التي تهدف الى تفتيت العراق وتقسيم ابناؤه وسوف تساهم السعودية في تنمية حقيقة في اعادة اعمار العراق وهذا ما تم التنسيق بشأنه في الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لتطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين.
زيارة الوفد السعودي لم تكن في الشق الاقتصادي فقط بل تطرقت الى التعاون الثقافي بين البلدين حيث زار وزير الثقافة السعودي الامير بدر بن عبدالله بن فرحان برفقة وزير الثقافة العراقية عددا من معالم بغداد الثقافيه والتاريخية واكد على ان بغداد منارة التراث والارث الثقافي في العالم العربي بالاضافة الى ان سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحزم والعزم قدم هدية للشعب العراقي وهي انشاء مدينة رياضية سوف تساهم في عودة مكانة العراق في المجال الرياضي كما كانت في الماضي.
السعودية افتتحت قنصليتها في بغداد وتم رفع علم المملكة فوق القنصلية وسوف تفتح المملكة ثلاثة قنصليات في مدن عراقية اخرى وهذا يؤكد على ان العلاقات بين البلدين عادت بقوة وان السعودية نجحت في توجيه صفعة قوية على وجه الملالي وابعاده عن العراق وان زيارة روحاني الاخيرة الى العراق فاشلة بكل المقاييس والشعب العراقي يعرف الفرق جيدا بين من يريد استغلاله ونهب ثرواته وبين من يريد ان يقف معه ويمد يد العون له حتى تعود العراق مرة اخرى كيان عربي موحد لا يفرق بين ابناؤه.
السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار ومنفذ عرعر الحدودي بين البلدين سوف يعود قريبا وهذا التعاون صفحة جديدة في العلاقات السعودية العراقية بالاضافة الى ثقل السعودية سياسيا واقتصاديا في العالم العربي التي تعمل الى لملمة الشمل العربي وتقطع الطريق امام ايران وكل من يسعى لاستغلال المنطقة العربية لاهداف خبيثة.
زيارة ناجحة بكل المقاييس وسوف تظل السعودية تساند اشقاؤنا في العراق في الخير دائما.
حفظ الله العراق وشعبه من الملالي واذنابه.