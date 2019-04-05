الرئيسية حوادث مقتـل إمام مسجد بـ “سكين” أثناء صلاة الجمعة في مصر
لقي إمام مسجد مصرعه، أثناء صلاة الجمعة، بعد تلقّيه طعنة نافذة على يد عاطل بأحد مساجد شارع الأمراء بالهرم في محافظة الجيزة، حيث تم تسليمه على يد المصلين لشرطة المنطقة تمهيداً لاستجوابه ومعرفة دوافع جريمته.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حيث تبين أنه استغل أداء المجني عليه للصلاة بالركعة الثانية في صلاة الجمعة، مسدداً له طعنـة نافذة بسكين في منطقة الظهر أودت بحياته.
وكان بعض المصلين طاردوا المتهم الذي لاذ بالفرار، ونجحوا في الإمساك به، حيث تحفّظوا على سـلاح الجريمة وقاموا بتسليمه لشرطة المنطقة لتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.