أغلى “تسوية طلاق” في التاريخ.. مالك “أمازون” وزوجته يتفقان على 35 مليار دولار

الرئيسية هنا و هناك أغلى “تسوية طلاق” في التاريخ.. مالك “أمازون” وزوجته يتفقان على 35 مليار...
توصل جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم ومالك شركة أمازون، إلى تسوية طلاق ستحصل بموجبها زوجته السابقة ماكينزي بيزوس على ما يوازي 35 مليار دولار أمريكي، وهي 4% من أسهم شركة أمازون العملاقة.
وأعلن بيزوس، الذي تبلغ ثروته 131 مليار دولار، عن توصله للتسوية في تغريدة على موقع تويتر شكر فيها زوجته السابقة على “لطفها ودعمها” خلال التفاوض على الطلاق الذي احتل الصدارة باعتباره أغلى صفقة طلاق في التاريخ.
بدورها نشرت ماكينزي تغريدة عبرت فيها عن امتنانها لمطلقها، وأشارت إلى أنها تتطلع لعلاقتهما المستقبلية كشركاء عمل وأصدقاء، وبموجب التسوية، ستتخلى ماكينزي عن حصتها بصحيفة الواشنطن بوست وشركة بلو فيرجن لرحلات الفضاء اللتين يملكهما جيف بيزوس.
وبهذه الصفقة تصبح “ماكينزي” رابع أغنى امرأة في العالم، بعد أن كانت قد تزوجت بيزوس قبل تأسيسه لأمازون وكانت واحدة من أوائل الموظفين بالشركة، كما رُزقا بأربعة أولاد.