صقر الأغنية الخليجية يحلق في سماء جدة

بدعم من الهيئة العامة للثقافة ممثلة ” باللجنة الفنية “، أقيم مساء أمس الجمعة ٥ إبريل ٢٠١٩ م حفلاً غنائياً للفنان الجماهيري رابح صقر، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الاحتفالات الغنائية والتي تُنظمها 360 Live، وهو ثالث حفلات “Jeddah live concert “، وبإشراف من شركة “Benchmark” لتنظيم الفعاليات.
وحظي الحفل بتواجد جماهيري كبير ومبكر، حيث بلغ عدد الحضور قرابة ٥ الف شخص، وهذا ما يثبت الشعبية الكبيرة للفنان رابح صقر في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والوطن العربي بشكل عام.
وبدء الحفل على أنغام DJ وائل، حيث تفاعل الجمهور مع الأغاني المنوعة خصوصا اغاني الفنان رابح صقر، ثم قدم النجم السعودي الصاعد محمد حابس بمشاركة DJ بكر، عدد من الأغاني منها أغنية حابس الأولى “وطني السعودية”، حيث لاقت تفاعل كبير من الجمهور.
واعتلت المسرح مذيعة mbc نرجس العوامي، ورحبت بدورها بالجمهور، كما عبرت عن سعادتها بتقديم الفنان رابح صقر، ولخصت كلامتها ” ومن هدوء الحساء وتحديدا من العصر الذهبي عزفت أنامل الصقر على اثنى عشر وتر وكان النصيب فيها لجيل ورا جيل يسمع وينطرب وبالنغم رابح.. صابرين من الأمس الخميس ومالنا خلق نزعل واليوم جمعة وبينتصر فيه ياس حبي وعشر اشياء بتتحقق في ثنايها بنفسج ونرجس ونوار ..
والبشارة تكمل في جدة هالليلة وطلابتك واجد وانا منهم يابعدي.. وش بقى نقدر نقول غير ان سهرتنا الليلة وخلوها صباحي .. رحبو معنا بالفنان الكبير رابح صقر”.
وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات، ليعتلي المسرح بعدها الفنان والنجم رابح صقر، وبدء يشدى بأروع اغانيه ومنها: خلاص ، ماهو انت ، سقى الله ، انت ملك ، وغيرها من الأغاني الطربية والكلاسيكية.
يذكر أن الحفل شهد على العديد من الفعاليات الخارجية، كما تواجد العديد من الشخصيات الكبرى الفنية والإعلامية، بالإضافة إلى عدداً من الصحف والقنوات والإذاعات لتغطية هذا الحفل الكبير.