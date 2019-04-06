فيديو | طفل سعودي كفيف يقرأ القرآن بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل”

إبني سلطان يشارككم قراءة آيات من #القرآن "سورة المائدة" يقرأها بطريقة برايل للمكفوفين..

نسأل الله أن ينفع به وأن يحفظكم بحفظه pic.twitter.com/QDk32wJlv6

— محمد العبدالهادي (@lahmom) April 5, 2019