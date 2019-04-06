في ذكري يوم الاحتلال.. الأحوازيون في أستراليا ينظمون ندوة تحت عنوان “الأحواز في ظل الاحتلال الإيراني”

الرئيسية أنحاء العالم في ذكري يوم الاحتلال.. الأحوازيون في أستراليا ينظمون ندوة تحت عنوان “الأحواز...
دعت الجالية الأحوازية في مدينة “ملبورن” الواقعة في ولاية فيكتوريا الأسترالية كافة الأحوازيين والأشقاء العرب ومناصري القضية الأحوازية في جميع انحاء استراليا للمشاركة في ندوة سياسيّة تحت عنوان “الأحواز في ظل الاحتلال الإيراني” يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 بمناسبة مرور الذكري الـ94 لاحتلال إيران لدولة الأحواز العربية.
وتتضمن الندوة كافة الفعاليات الثقافيّة والسياسيّة كما سيحاضر في الندوة السيد أحمد قاسم، والسيد ميثاق عبدالله نائب رئيس الاتحاد الدولي للإعلاميين العرب حول آخر المستجدات على الساحة الأحوازية والعربية عموما.
الجدير بالذكر ان الأحوازيون يحيون ذكرى الاحتلال الإيراني للأحواز كل عام بمختلف عواصم العالم وصولا للمطالبة بالحرية والخلاص من المحتل الإيراني.