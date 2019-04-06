“منشآت” تنظم جلسة حوارية في مجال الاستثمار الرياضي

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جلسة الاستثمار الرياضي على هامش ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة والذي يقام في مركز الظهران الدولي للمعارض ويستمر يوم السبت المقبل الموافق لـ ٦ أبريل.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق الأستاذ خالد الدبل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الأستاذ نزيه النصر، والمدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح، وعضو مجلس إدارة نادي الفتح الأستاذ حسن الجبر، وأدار الجلسة الإعلامي تركي الشديد.
وأثنى خلال الجلسة الأستاذ خالد الدبل على جهود “منشآت” وتنظيمها لملتقى بيبان الشرقية داعيًا شباب وشابات المنطقة للحضور والمشاركة في فعاليات الملتقى، وتحدث قائلًا : “نادي الاتفاق له تاريخ كبير ونجحنا من خلاله بالتسوق في خلق مشاريع استثمارية للنادي وذلك بجهود إدارة شابة بالرغم من الصعوبات التي واجهناها بالذات في وقت تواجد النادي في مصاف أندية الدرجة الأولى، وصعدنا مع رعاتنا للدوري السعودي للمحترفين، كما استهدفنا الشركات المحلية في المنطقة الشرقية ولكن أجمل رعاية جلبناها جاءت مع جمعية بناء الخيرية وهي جزء من برامج المسؤولية الاجتماعي بالنادي وكانت بشكل مجاني وفتحت لنا أبواب التوقيع مع رعاة آخرين وبمبالغ مجزية وصلت لـ 7 رعاة.
من جانبه تحدث عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر عن تجارب اتحاد القدم الاستثمارية ومنها عقد رعاية لشركة سيارات بقيمة وصلت 200 مليون ريال سنويًّا ووصلت لاحقًا لأكثر من 300 مليون ريال بخلاف عقد الرعاية التلفزيوني الذي يصل تقريبًا لنفس القيمة في العام الواحد ويعتبر النقل التلفزيوني هو أقوى دخل في الاستثمار الرياضي، عكس السابق الذي كان لا يتجاوز 25 ألف ريال في كل مباراة وذلك قبل أكثر من 20 عامًا، والملاحظ أن المتابعة والشغف لرياضة كرة القدم تدفع كبرى الشركات للاستثمار في الرياضة.
كما تحدث المدير التنفيذي لنادي القادسية فارس المفلح وقال: العمل في المجال الرياضي إذا تم استغلاله بشكل احترافي وخاصة من قِبل مختصين يبرز كل نادي بشكل جيد ومميز ويستقطب كبرى الشركات بالإعلان بحكم أن الشركات ترغب في الربح للمتابعة الجماهيرية والشغف الكبير بمنافسات كرة القدم، ولابد من إبراز التسويق الإيجابي لكي تأتي العوائد المالية ولكن لابد هناك من تعامل جيد مع هذي الشركات بشكل احترافي.
في حين قال عضو مجلس إدارة نادي الفتح والمشرف على ملف الاستثمار الأستاذ حسن الجبر أن النقطة الأهم في الرياضة تكمن في استثمار الفرد السعودي، وسبق لنا أن استثمرنا في التدريب بأحد اللاعبين الأطفال في النادي كان يتدرب مع أشبال كرة القدم لم يعجب به المدرب وقرر الاستغناء ولاحظ مدرب فريق الدراجات إمكانية الاستفادة منه في فريق الدراجات وتم ذلك بالفعل ونجح اللاعب بأن يكون أحد أبطال المملكة في الدراجات وحقق أيضًا إنجازات خليجية وعربية.