وفـاة احد المتطوعين للبحث عن الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر بالرياض

الرئيسية حوادث وفـاة احد المتطوعين للبحث عن الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر...
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وفـاة أحد أفراد فريق السلام السعودي خلال عملیات البحث للعثور على الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس (الجمعة).
ونعى الدفاع المدني بالرياض المتطوع ريان أشرف العيتاني، التابع لفريق السلام السعودي عقب وفـاته خلال مشاركته في أعمال البحث الخاصة بحادث سقوط الطفل.
وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض وأخرى تطوعية قد كثّفت من عملیات البحث؛ للعثور على الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس.