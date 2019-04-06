وفـاة احد المتطوعين للبحث عن الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وفـاة أحد أفراد فريق السلام السعودي خلال عملیات البحث للعثور على الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس (الجمعة).

صور | اختفاء طفل في وادي الحائر بالرياض.. والدفاع المدني يكثف البحث

ونعى الدفاع المدني بالرياض المتطوع ريان أشرف العيتاني، التابع لفريق السلام السعودي عقب وفـاته خلال مشاركته في أعمال البحث الخاصة بحادث سقوط الطفل.

وكانت فرق الدفاع المدني بالرياض وأخرى تطوعية قد كثّفت من عملیات البحث؛ للعثور على الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس.

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