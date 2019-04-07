احتفلت جامعة أم القرى مساء الجمعة بتخرج 10200 طالبة ضمن الدفعة 67 في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، تحت رعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة عمر الخولي، وحضور عميدة الدراسات الجامعة هالة العمودي، ووكيلات الكليات ومنسوبات الجامعة.
واحتفت الجامعة بتخريج 607 طالبة من حملت الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، حيث حصلت 107 خريجة على التفوق بمرتبة الشرف كان منهن 20 خريجة في الدكتوراه، و61 خريجية في الماجستير، و26 في الدبلوم العالي والتربية.
ووصل عدد الخريجات في مكة المكرمة والكلية الجامعية بالجموم 7863 طالبة، و 1745 ضمن خريجات الفرع، بمجموع 1015 خريجة في القنفذة، و 580 في الليث، و150 في أضم.
ورفعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل لتطوير منظومات جامعة أم القرى التعليمية والإدارية والبحثية في ظل رؤية 2030.
وثمنت الدكتورة سارة الخولي، دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وعناية معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، على رفد المنظومة الجامعية ببرامج ساهمت في صقل مهارات الطالبات المتخرجات، عبر أنشطة علمية وثقافية ومعرفية، صممت وفق معايير الجودة العالمية، ستمكنهن من خدمة وطنهن وتشييد نهضته، والوصول به إلى المستويات العالمية.
وأكدت أن مخرجات الجامعة تتوافق مع المنظومة التعليمية الحديثة وخطط الجامعة الاستراتيجية، الهادفة إلى تخريج كوادر محترفة تستطيع الاندماج السريع في سوق العمل بكفاءة معرفية ومهارة مهنية عالية.
وأشارت وكيلة عمادة القبول التسجيل الدكتورة فاطمة الغامدي، أن حفل التخرج جاء نتيجة حصاد سنوات من الجد والاجتهاد، مشيرة إلى أن جامعة أم القرى هيأت لطالباتها جميع مستلزمات “الدعم العلمي والمعرفي”، وفق أعلى معايير الجودة والمنافسة المهارية والابتكارية لتنمية شخصياتهن، وهو ما أكسبهن الخبرات اللازمة ليصبحن قادرات على استكمال مسيرتهن العملية وفق أهداف رؤية المملكة الطموحة، ومستهدفات خطة التحول الوطني 2020.
يذكر أن الحفل شهد تخريج أول دفعة من طالبات قسم الاقتصاد، كما شهد الحفل حضور امهات الطالبات.