التهاب أوتار العضلة يبعد امرابط عن النصر

أنحاء – نواف الحازمي
عاد النجم المغربي لاعب نادي النصر نور الدين امرابط امس السبت إلى الرياض وذلك بعد عرض إصابته التي لحقت به في مواجهة فريقه امام الرائد الخميس الماضي في الجولة 26 ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على طبيب متخصص في الإصابات بالبرتغال وأتضح من خلال التقارير الطبية إلى وجود “التهاب في أوتار العضلة الخلفية حيث سيواصل اللاعب برنامجه العلاجي المعد له في عيادة النادي الأمر الذي سيحدد مدى استجابته للعلاج والعودة للمشاركة مع فريقه في المواجهات القادمة بدءً من مباراة الاتحاد الدورية السبت القادم.