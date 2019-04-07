الهلال يغادر للدوحة ويضم العابد ويستبعد سالم

أنحاء – نواف الحازمي
غادرت بعثة نادي الهلال مساء السبت إلى الدوحة تأهبا لمواجهة الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019.
وكان الجهاز الفني بفريق الهلال قد ضم نجم الفريق نواف العابد العائد من الإصابة للقائمة المغادرة إلى الدوحة للقاء الاستقلال الإيراني بعد أن تجاوز العابد اختبارات اللياقة التي اختتم بها برنامجه التأهيلي.
ومن جانب أخر استبعد زوران اللاعب سالم الدوسري من البعثة المغادرة نتيجة تعرضه للإصابة في كاحل القدم خلال مباراة الفريق الأخيرة امام الحزم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الأمر الذي الزم الدوسري المكوث في عيادة النادي.