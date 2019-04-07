حماس وفتح بعد الريال القطري

اللهجة الحادة الذي استخدمها رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الاول تؤكد في ظاهرها عمق الخلاف القائم الان بين حكومة حماس وبين السلطة برئاسة محمود عباس وبالذات في مجال الصلاحيات حيث يرى هنية ان ابو مازن سحب كثيرا من صلاحيات الحكومة خاصة على صعيد الامن حيث قام بتعيين مدير للامن بدون استشارة الحكومة كما ان ابو مازن سحب من حكومة هنيئة موضوع الاشراف على المعابر ولذلك قال هنية انه لن يكون (طرطورا) مسؤولا فقط عن الرواتب وانه لن يستسلم ، وترافق هذا التصعيد من قبل هنية مع هجمات مسلحة على مكاتب السلطة في رام الله مما يؤشر على أن حركتي فتح وحماس ربما تكونان اقرب الى المواجة.
ولكن رغم الوصول الى هذه المرحلة الى ان لهجة المسؤولين في فتح تبدو هادئة وعقلانية حيث اكد هؤلاء انهم لا ينون تدبير انقلاب ضد حماس وانهم مع تمتع حكومة حماس بكافة صلاحياتها الدستورية . والخطاب الرسمي لرئيس السلطة الفلسطينية يصب في هذا الاتجاه وينفي انه سحب صلاحيات من حكومة حماس . ولكن بالطبع فان ابو مازن كرئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس منتخب من الشعب فعليه مسؤوليات تتعلق بالمصحة العليا فمثلا قضية المعابر والاشراف عليها اذ انه من المعروف ان الاشراف على المعابر و وفق الاتفاقيات الموقعة هو مسؤولية مشتركة بين الفلسطينين واسرائيل طالما ان اسرائيل لاتعترف بحماس فانها لن تسمح لها بالمشاركة كما ان حماس التي لم تتوصل بعد الى تفاهم مع اسرائيل يصعب عليها الانتقال الى مرحلة المشاركة مع الاسرائيليين في منافذ امنية ما عدا تلك المعابر الموجودة على الحدود المصرية فهي مسؤولية الفلسطينيين وينبغي الا توضع العراقيل لمنعها من مرقبتها اذ انه هنا تنتفي المشاركة الاسرائيلية المباشرة.
وبالنظر مرة اخرى الى المصلحة العليا فان هذه المصلحة تقتضي تفاهما كاملا بين حماس وفتح فالمرحلة تتطلب التعاون وليس التنافر وحسبما اعلن عنه زعماء فتح من مبادرة الاجتماع بحكومة حماس والتاكيد على انها حكومة شرعية وليس هناك من يريد الانتقاص من مسؤولياتها وينبغي ان يقترن القول بالعمل حتى يصبح الصف الفلسطيني واحدا فالمستفيد من اي خلاف فلسطيني هو اسرائيل والخاسر هو المواطن الذي بات محاصرا الان .