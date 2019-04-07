الرئيسية رياضة فيديو | دهشة مشجعة نصراوية تفاجأت بلاعبي الفريق على نفس الطائرة
أُصيبت مشجعة نصراوية بالدهشة، بعدما تفاجأت بتواجد لاعبي “فريق النصر” معها على نفس الطائرة، لتقوم بتوثيق اللحظة بجوالها، وهي تخاطبهم بشكل فكاهي، وتعبّر لهم عن حبها للفريق.
وقالت السيدة في الفيديو المتداول: “ملينا من الهزائم.. نبي دائمًا نفوز.. وين الطويل.. يا سلام.. النصر يا سلام والله أنا أحبهم.. لو درينا كان جايبين سليق”.
وأضافت: “وين الجنوبي.. الجنوبي يلتفت.. الله يغفر لعبدالرحمن بن سعود.. قول آمين.. يا حبي للنصر أخيرًا.. الله يرحمك عبدالرحمن بن سعود”.
وختمت السيدة النصراوية مقطع الفيديو، بقولها: “الله الله.. النصر معروف بالسليق.. كل ما فاز النصر صلحنا سليق”.