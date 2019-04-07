فيديو | فتاة تسأل “المغامسي”: رضعت من جدتي “أم أبي” فهل يجوز زواجي بأبناء أعمامي؟

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي؛ أنه لا يجوز للفتاة التي رضعت من جدتها، والدة أبيها، أن تتزوج من أبناء أعمامها وعماتها.
ورد المغامسي على استفسار من إحدى الفتيات خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، بشأن حكم زواجها من أبناء أعمامها وعماتها، في الوقت الذي تُعتبر فيه شقيقة عمتها بالرضاعة، بعدما رضعت معها من جدتها والدة أبيها.
وقال المغامسي للفتاة: “إخوة أبيكِ هم أعمامك بوصفهم نسباً، لكن لكونك رضعت من أمهم فأنت أخت لهم، ولا يجوز لك أن تتزوجي من أبنائهم”.
متصلة: رضعت من جدتي.. فأصبح والدها (أخوها وأبوها)#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/DAYFKYeJuI
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) April 6, 2019