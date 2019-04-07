فيديو | وزير العمل يوضح أخر مستجدات إجازة اليومين والاستقدام من إندونيسيا والتوطين

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كشف وزير العمل أحمد الراجحي آخر المستجدات في عدد من الموضوعات العامة، وهي إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وما تم في الاستقدام من اندونيسيا وأرقام التوطين ومبادرات الوزارة.

وأوضح الراجحي في تصريحات إعلامية أن دراسة منح إجازة اليومين دراسة طويلة وترتبط بجهات مختلفة، ومرتبطة بالاقتصاد، وأنه سوف يعلن عمّا تم التوصل إليه بشأنها متى انتهت.

وأضاف أنه بشأن الاستقدام من إندونيسيا فقد أنهت الوزارة من جانبها كل المتطلبات، وأن الجانب الإندونيسي ما زال لديهم بعض المتطلبات الداخلية، والوزارة تتابعهم وتنتظر ردهم.

وأشار إلى أنه سبق وأُطلقت 68 مبادرة، وهناك 48 مبادرة جديدة ستُطلق في قطاع التنمية، وأرقام التوطين في زيادة، وأن شهر فبراير كان الأعلى في التوطين، وأن الأشهر القادمة ستكون أفضل.

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