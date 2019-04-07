فيديو | وزير العمل يوضح أخر مستجدات إجازة اليومين والاستقدام من إندونيسيا والتوطين

#فيديو#وزير_العمل يدلي بتصريحات حصرية لـ #برنامج_ياهلا عن ٤٨ مبادرة للقطاع الخاص، وعن آخر ما توصلت إليه الوزارة في موضوع الاستقدام من اندونيسيا.#خليجية pic.twitter.com/u8CoHYsE1b

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 7, 2019