الرئيسية أنحاء الوطن محافظ بلجرشي: تجاوزات فعالية مهرجان سوق السبت غير مقبولة.. وتحركات لمعالجة الأمر
أعلن محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ لعدم تكرار ما حدث أمس (السبت) في فعالية مهرجان سوق السبت التاريخي من تجاوزات.
وقال أبو خشيم في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن ما حدث من تجاوز عصر أمس من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول.
وأضاف أنه سيتم معالجة الأمر باختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط، مستطرداً: “تم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصياً للالتزام بالعادات والتقاليد، والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر”.