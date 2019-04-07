الرئيسية الشركات موبايلي تطرح خدمة الاتصال المباشر كأحدث الحلول المقدمة لقطاع الأعمال
أطلقت موبايلي أعمال خدمة الاتصال المباشر، والتي تتيح لعملاء قطاع الأعمال إجراء المكالمات الصوتية الثابتة من خلال شبكة موبايلي، وتتميز هذه الخدمة بسهولة التحكم والمرونة في إدارة الخطوط، إضافة إلى أنها خيار اقتصادي جيد للشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتحسين إدارة الموارد المالية المتعلقة بخدمات الاتصالات.
وتستهدف موبايلي أعمال بخدمة الاتصال المباشر جميع شرائح عملائها والتي تمكنهم من إجراء مكالمات محلية ودولية ذات جودة وموثوقية عالية، وتشمل الخدمة على مزايا الاتصال الموحد 9200 والمجاني 800 والرموز القصيرة لربط عملاء موبايلي أعمال بعملائهم والمستفيدين من خدماتهم بطريقة فعالة، كما تمتاز الخدمة بخصائص متقدمة مثل الربط الاحتياطي لضمان توفر الخدمة على مدار الساعة ومنح مستوى خدمة متقدم بمستويات متعددة لتواكب تطلعات عملاء موبايلي أعمال وتفي بوعودها دائماً في تقديم خدمات ذات قيمة عالية تتوافق مع احتياج كل عميل.
وعلق المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس التنفيذي لموبايلي قائلاً: “نسعى في موبايلي إلى إثراء التحول الرقمي في المملكة، وتسخير التقنية الرقمية والاتصالات لتكون المحفز والمحرّك الأساس لتطوير مجالات الأعمال بمختلف انشطتها، ونحرص على مواكبة التطورات التقنية في إدارة الأعمال وتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، لتمكين الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية من تنمية أعمالها بما يتواكب مع خططها المستقبلية ويتماشى مع خطة التحول لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030”
وتعتمد موبايلي أعمال على بنيتها التحتية القوية ذات الكفاءة العالية لتوفير العديد من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات المبتكرة التي تتضمن حلول انترنت الأشياء والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية، معتمدة على كوادر وطنية فنية متخصصة بخبرات عالمية وموثوقة لإدارة عملياتها مما يضمن تقديم خدمات تواكب اهتمامات واحتياجات العملاء في مختلف مجالاتهم.