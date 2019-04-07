هكذا أنت ؟!كنت فكانوا !؟.

كانت ليلة الاثنين مميزة في تاريخ الخريجين من معهد الإدارة وفرحة عامرة غمرت القلوب حقيقة ما وصلوا إليه كان بحرصهم وجهودهم وكذلك بالاهتمام الذي يوليه معهد الإدارة العامة للدارسين بداية يُعرف معهد الإدارة (بالإنجليزية: Institute of Public Administration) هوأحد أعرق معاهد التنمية الإدارية في العالم العربي
وتعود بدايات المعهد إلى امر الملك سعود بن عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380 هـ الموافق (10/4/1961 م)، بتأسيس معهد الإدارة كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بهدف رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشئون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وقد تخرج من برامج المعهد الإعدادية عدد كبير من الوزراء والمحامين ورجال الدولة.
ويُدير المعهد المدير العام لمعهد الإدارة العامة الحالي هو الدكتور مشبب بن عايض القحطاني الذي عُرف عنه الاهتمام والتقدير والحرص الذي يجعل من يراه او يسمعه يتعجب من روعة الأسلوب وعمق الفكر وكذلك قوة الثقافة ناهيك عن الاحتواء الذي أُشاهده وهو بين موظفيه نعم لنرتقي بأخلاقنا وتعاملنا لنرتقي ببلادنا ونصل الى الجودة بالعمل والدقة ، نعم لن نصل حتى نُحقق الاحتواء حيثُ يُفسِّر علم النفس التحليلي الاحتواء، بأنه الطريقة التي يستوعب فيها أحدنا الطرف الآخر، ويشمله ويهتمّ به وبمشاعره، بشكل يغطّي جوانب حياته العلمية والعملية نعم هكذا يكون النجاح ولابد من أهداف نعم هناك أهدافاً عدة وأهمها أننا كوننا عملنا فهذا يعتبر نجاحاً، وكوننا فكرنا بإيجابية فهذا يعتبر نجاحاً.. هناك أمثلة بأن أولئك الناجحين في عملهم ومع أسرهم وأولئك المشاهير لم ينجحوا أو يصلوا إلى ما وصلوا إليه بفعل ما لديهم من مادة أو بفضل الظروف أو بضربة حظ ولكن وصلوا للنجاح لأنهم ببساطة عرفوا ماذا يريدون من البداية فخططوا للوصول إليه وكرسوا حياتهم وجهدهم لتحقيق هذا الهدف.
إن علينا فقط معرفة ماذا نريد وسوف نجد أنفسنا نخطط حتى نصل إلى أهدافنا ومع التخطيط يكون التشجيع وحفز الهمة حتى تحقيق النجاح بكل مقاييسه.
ما أجمل تلك الكلمات التي وصل شداها وعبيرها إلى قلوبنا قبل آذاننا وما أجمل أن تسمع وتستشعر عبارات مسكونة بالمعاني السامية مثل (لولا الدين ما كانت سعادة ولا كان للحياة قيمة). كلمات تسعد تجعل الكثير منا يجعل في كل كلمة أثراً ومعنى في القلب.
إن خلاصة ما أقوله لم يكن إلا نتاج تجربة ازدانت بعمق الطرح وشمولية التناول والقدرة على جذب أسماع وانتباه الآخرين.
نعم لا بد من زرع الثقة بالكثير لتعود البسمة بتوفيق الله والأمل والتفاؤل إلى القلوب بل وعلت الأرض الجرداء حديقة غناء بما نغرسه من حب صاف وخير واف وحنان متدفق وصدق منقطع النظير وتضحية لا حدود لها.. نعم أصبحت الأرض العطشى للماء نبعاً لمشاعر فياضة تكفي الجميع. حقيقة يجب أن نعلمها وهي أن هناك شيئين في الحياة، إما أن نتقبل الأوضاع كما هي، أو أن نتحمل المسؤولية في تغيير هذه الأوضاع.
فالأشخاص الفعالين ليسوا ميالين للمشاكل، بل ميالين لاقتناص الفرص، وتدمير المشاكل. فلا بد من المثابرة حيث ليس هناك شيء أهم من المثابرة لتحقيق النجاح، إنها تهزم كل الصعاب. واعلم أن ثمن النجاح: إنه الإخلاص في العمل، العمل الجاد، والاستمرارية في المواظبة على الأشياء التي لا تعتقد أنها ستتحقق. وأود أن أوضح في مقالي أن النجاح مهم في حياة الكثير ويسعى الجميع الية نعم الشخص الذي صمم على تحقيق هدفه ولم تزعزعه الانتقادات ولا الاتهامات. هو الإنسان الذي سلك طريق النجاح.هكذا أنت يا صاحب المعالي كنت فكانو عملت فعملوا سعيت فسعوا واكررر دائمآ (دمت يا وطني شامخآ)