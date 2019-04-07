وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية.. تعرّف على التفاصيل

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل تسويق أول: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
. مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.
. محلل أول عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).
. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)