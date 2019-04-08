استشهاد الجندي أول جعفري بالحد الجنوبي.. وأهالي صبيا يؤدون الصلاة عليه

أدى جموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن متعب جعفري أحد منسوبي حرس الحدود، وذلك بجامع قرية الصنيف بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا.
وتقدّم المصلين محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، ورئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود والمشايخ والأهالي.
وعقب الصلاة قدّم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما عبّر ذوو الشهيد عن افتخارهم باستشهاد ابنهم في الحد الجنوبي بجازان أثناء دفاعه عن دينه ووطنه.