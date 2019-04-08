الرئيسية رياضة الاستقلال الإيراني يلحق بالهلال أولى هزائمه آسيويًا
أنحاء – نواف الحازمي
خسر فريق الهلال السعودي مباراته أمام الاستقلال الايراني بهدفين مقابل هدف اليوم الإثنين بالدوحة وذلك ضمن منافسات الجولة 3 في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019.
تقدم الفريق الإيراني عند الدقيقة الخامسة بواسطة رأسية اللاعب علي كريمي وبعد عدة محاولات من الفريق الهلالي لتعديل النتيجة حيث كاد أن يحقق ذلك عن طريق هتان باهبري الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن ، تمكن الاستقلال من اضافة هدفه الثاني عن طريق اللاعب بيجمان منتظري عند الدقيقة 30 .
الدقيقة 43 حاول جيوفينكو من تسجيل هدف فريقه الأول بعد مراوغته للدفاع الايراني حيث سدد على المرمى لكن كرته اعتلت العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاستقلال بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني أجرى زوران ثلاث تغييرات بغية تعديل النتيجة حيث أشرك العابد وناصر الدوسري والشهراني بدلاً عن ديجينيك وباهبري وجيوفينكو وعند الدقيقة 71 تمكن قوميز من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعد أن استغل خطأ من المدافع الايراني ليغمز الكرة بيمينه معلناً هدف الهلال الأول.
ووسط محاولات هلالية لتعديل النتيجة لم يكتب لها النجاح اطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الاستقلال الايراني بهدفين مقابل هدف واحد للهلال.
وبهذه النتيجة بقي الهلال متصدراً مجموعته الثالثة بـ 6 نقاط ويأتي ثانياً الدحيل وثالثاً الاستقلال الذي يملك كلاً منهما أربع نقاط ويأتي في المركز الرابع العين الإماراتي بنقطتين.
يذكر أن لقاء الدحيل والعين كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.