الشيخ رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتاريخ 4 أبريل 2019م بالموافقة على انتهاء تكليف الأستاذ عطيان بن عطية الحازمي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأحد 7 أبريل 2019 وذلك نظراً لقرب انتهاء دورة المجلس الحالية مع استمراره عضواً منتدباً حتى نهاية دورة المجلس الحالية، وتكليف الأستاذ محمد بن أحمد الشيخ – الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالشركة- للقيام بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأحد 7 أبريل 2019.
والأستاذ محمد الشيخ حاصل على البكالوريوس في تقنية المعلومات والحاسب الآلي والشهادة الجامعية المتوسطة في إدارة الأعمال، ولديه خبرات عملية وإدارية تقدر بأكثر من 34 عاماً حيث تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك وقطاع النقل الجوي، كما التحق للعمل بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2014 م وتدرج في عدة مناصب قيادية، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأمد السعودي حالياً، وقد حصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال أنظمة الطيران وتقنية المعلومات والمالية والإدارية، وترأس عدة لجان تنفيذية في مجال الطيران، وكان عضواً في منظمة آياتا سابقاً.