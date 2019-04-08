العالمي يصحو آسيويًا بنقاط الزوراء

أنحاء سالم باجوبح
ضمن مباريات الجولة الـ 3 للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا سحق العالمي ضيفه الزوراء العراقي برباعية مقابل هدف حقق من خلاله فوزه الاول بعد اخفاق الجولتين السابقة.
بدء اللقاء بتحفظ للفريقين مع افضلية نصراوية حتى الدقيقة 12 ومن كره اخطاء دفاع النصر بأبعادها تمكن منها احمد فاضل بتسجيل الهدف الاول للضيوف بعدمها تلاعب بدفاعات النصر ، بدء بعد الفريق النصراوي بزيادة الضغط على مناطق الزوراء حتى تمكنوا من الحصول على ضربة جزاء بالدقيقة 24 تقدم لها عبدالله ال سالم ووضعها يسار الحارس معلنا من خلالها هدف التعادل وبعدها بدقائق ومن خطاء على مشارف منطقة الجزاء للفريق العراقي تمكن يحيى الشهري من إرسال كرة جميلة تقدم من العالمي بالدقيقة 29 لينتهي شوط اللقاء الاول بهذه النتيجة.
بالشوط الثاني حاول الضيوف معادله النتيجة لكن دون جدوى حتى الدقيقة 60 ومن ركلة زاوية ارسلها يحيى الشهري لتجد رأس المدافع عمر هوساوي يضيف من خلال ثالث الأهداف للنصر بعد خروج خاطئ من الحارس العراقي تسيد من خلال العالمي مجريات اللقاء ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة تمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل رابع الأهداف بالدقيقة 94 بعد عرضية جميلة من ال منصور لينتهي بعدها اللقاء بفوز نصراوي وتحقيق أول ثلاث نقاط له لتضعه بالمركز الثالث في مجموعته.