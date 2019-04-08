الرئيسية الشركات المؤتمر السنوي لمبيعات “السعودية” يستهدف جودة الأداء وتطوير الخدمات والمنتجات وكفاءة التشغيل
اختتمت الخطوط السعودية اليوم الإثنين 3 شعبان الموافق 8 أبريل فعاليات المؤتمر السنوي للمبيعات بالمملكة والمنعقد على مدى يومين بمدينة جدة بمشاركة قيادات شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي ومديري المحطات الداخلية إلى جانب منسوبي القطاعات التشغيلية والتجارية لبحث ما تم إنجازه من الأهداف خلال العام الماضي وما يجري تنفيذه هذا العام، إضافة إلى مناقشة أهداف العام المقبل.
وتم خلال جلسات المؤتمر استعراض المبادرات التي تم إنجازها خلال العام الماضي وأسهمت في تطوير الخدمات وتنمية المبيعات وفي مقدمتها منظومة الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر والتي شهدت تطويرا وتيسيرا للإجراءات وتحظى بإقبال كبير من الضيوف لتنوع طرق السداد حيث تم العام الماضي إتاحة خدمة الدفع بواسطة بطاقات “مدى” البنكية لتضاف إلى فيزا ، ماستر كارد ، أمريكان إكسبرس ، وخدمة “سداد” ، إضافة إلى ما يشهده الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية حيث يخضعان للتقييم والتطوير الدائمين لمواكبة مستجدات التقنية وإتاحتها لخدمة الضيوف بما يجعل من إنهاء إجراءات السفر ذاتياً خدمة سهلة وميسرة.
وتناول المؤتمر الأرقام التشغيلية للناقل الوطني للعام الماضي حيث تم نقل أكثر من (34) مليون ضيفا منهم (16,8) مليون ضيف على القطاع الداخلي وتزامن ذلك مع تنفيذ العديد من الخدمات الجديدة وتقديم منتجات ذات جودة عالية أهلتها لنيل العديد من الجوائز الدولية ، يضاف إلى ذلك استعراض استراتيجية الانتقال التدريجي للرحلات إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد حيث بلغ عدد الوجهات التي انتقلت حتى الآن (١٩) وجهة داخلية تزيد تباعا بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وعقدت فرق العمل المشتركة من القطاعات المشاركة في المؤتمر ورش عمل لتقييم تأثير ما تم إنجازه من مبادرات على تطوير الخدمات وتنويع المنتجات بما يناسب كافة شرائح الضيوف، وسبل تعزيز المبادرات المؤثرة بشكل أكبر في تحقيق الأهداف وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تحقيق المزيد من التطوير لمنظومة الخدمات وبرامج التسويق وتنمية المبيعات.
واختتم المؤتمر اليوم بجلسة موسعة ضمت كافة فرق العمل والقيادات التنفيذية لاستعراض ومناقشة نتائج ورش العمل وتوصياتها حيال برامج العام الحالي وأهداف العام المقبل ضمن خطط ومبادرات برنامج التحول وأهداف الخطة الاستراتيجية (SV2020) التي يجري تنفيذها في المؤسسة ومجموعة شركاتها الناشئة عن التخصيص، وخلص المؤتمر في جلسته الختامية إلى العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز جودة الأداء وتطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتقدمة في الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتطوير الأداء والخدمات والتوسع في التشغيل.