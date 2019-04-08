الرئيسية أنحاء الوطن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ينظم معرض وملتقى تجهيزات الحج
تحت رعاية وزارة الحج والعمرة ينظم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وشركة الحارثي للمعارض يوم الإثنين المقبل فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج والذي يقام لأول مرة في المملكة ، يتم خلالها عرض المبدعين لأفكارهم ومنتجاتهم أمام مقدمي الخدمات للحجاج من مدراء وملاك ومطوفين ومستثمرين في سوق تجهيزات الحج وذلك بفندق هيلتون جدة .
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني برعاية وزارة الحج والعمرة لإقامة هذا الحدث الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام ويجمع المخترعين والرياديين للمشاركة وتقديم الأفكار والمنتجات الجديدة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، كما سيتبني ملتقى ومعرض تجهيزات الحج برنامج “صفقات المبدعين” باعتبار أن قطاع خدمة حجاج الداخل من القطاعات التي لها مكانتها في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
وأكد على دور المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يسعى لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها تقديم أفضل الخدمات التنسيقية لمنشآت خدمة حجاج الداخل لتسهيل أعمالها المقدمة للحجيج والمساهمة في تهيئة وتوعية منشآت خدمة حجاج الداخل للخطط والأنظمة المتعلقة بوزارة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي للموسم وايضا المساهمة في تذليل العقبات وإيجاد الحلول المقترحة خلال الموسم ، إضافة لعدد من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بمستوى خدمات حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة .
ونوه بالحرص على التأثير الإيجابي على حجاج الداخل من خلال المنشآت التي يخدمها المجلس الذي يمثل أكثر من 180 منشأة تقدم خدماتها لحجاج الداخل ، والعمل على تسهيل المعوقات التي تواجه هذه المنشآت ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والعديد من الجهات ذات العلاقة .