سارعت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف ,الى تلبية نداء المركز الوطني للعمليات الامنية 911,في المساعدة لنقل سيدة ثقيلة الوزن من منزلها الى منزل اخر كونها عاجزة وتعيش على الاكسجين.
حيث باشرت فرقتان من عمليات الصحة اسعافية مكونة من 6 اشخاص بمساندة من رجال الدفاع المدني في نقل السيدة، وقد تم ايصالها ولله الحمد الى موقعها الاخر بسلام والإطمئنان على وضعها الصحي.
تجدر الاشارة ان عمليات الشؤون الصحية بصحة الطائف مرتبطة لاسلكيا بالمركز الوطني للعمليات الامنية 911من اجل استقبال وتمرير البلاغات ,والتعامل معها بشكل فوري في اطار التكامل بين الجهتين ,مما يؤدي الى الاستجابة السريعة للبلاغات المختلفة على مدار الساعة.
حيث تستقبل غرفة العمليات البلاغات ومن ثم تمريرها الى الفرق الميدانية او المرافق الصحية لسرعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة.