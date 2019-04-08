فيديو | الأحواز العاصمة تتضامن مع منكوبي الفيضانات

لن تذلنا #إيران بفتح السدود وقمع الشعوب.. وجود رئيس إيران "روحاني" وغيره في #الأحواز واخبار شعبنا الصامد أن الحكاية بسيطه وستحل مشاكل تدفق المياة والسيول لا تعنينا شيئاً علي الإطلاق، فعزتنا أغلى من كل شي وكرامتنا أغلى من أي وعد ونحن مؤمنين أن سلطات الاحتلال خلف كل ما يجري للأحواز

— ميثاق عبدالله (@MethaqAbdullah) March 30, 2019