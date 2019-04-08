فيديو | الأحواز العاصمة تتضامن مع منكوبي الفيضانات

أعلن ابناء الأحواز العاصمة تضامنهم مع شعبهم الأحوازي في المدن والمناطق والقري المنكوبة إثر الفيضانات المفتعلة من قبل الاحتلال الفارسي إيران في يوم الأحد الموافق 04-أبريل-2019م وذلك ضمن حملة جماهيرية بعنوان ” صامدون ولا نرحل “ وفق ما ورد في موقع سكاي عرب.
ووثق النشطاء حملتهما بتصويرها عبر مقطع فيديو حصل عليه المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي للإعلاميين العرب، وهم محملين الاحتلال مسئولية الفيضانات ومما يحدث في الأحواز، معربين بالوقت ذاته عن رفضهم التام لوجود المستوطنين وقوات الاحتلال الفارسي في جميع ارجاء الأراضي المحتلة.
وأفادت مصادر المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي للإعلاميين العرب أن فيضانات مياه نهر الدز وكارون اجتاحت الأراضي الزراعية والقرى الواقعة شمال الإقليم خاصة قرى مدينتي القنيطرة وتستر والحميدية.
وأشارت المصادر أن السيل مازال يتدفق بقوة مغرقا الأراضي الزراعية والمناطق السكنية في مدينة الحميدية ومیسان.
وأضافت، أن دولة الاحتلال الفارسي شكلت سواتر ترابية قوية من أجل منع السيول الوصول إلى مزارع قصب السكر تاركتا السيول تجتاح القرى والأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر دخل المزارع الأحوازي الوحيد تطمس تحت المياه.
وفي سياق متصل قال القيادي الأحوازي ميثاق عبدالله بتغريدة على حسابه بتويتر: لن تذلنا #إيران بفتح السدود وقمع الشعوب.. وجود رئيس إيران “روحاني” وغيره في #الأحواز واخبار شعبنا الصامد أن الحكاية بسيطه وستحل مشاكل تدفق المياة والسيول لا تعنينا شيئاً علي الإطلاق، فعزتنا أغلى من كل شي وكرامتنا أغلى من أي وعد ونحن مؤمنين أن سلطات الاحتلال خلف كل ما يجري للأحواز.
لن تذلنا #إيران بفتح السدود وقمع الشعوب.. وجود رئيس إيران "روحاني" وغيره في #الأحواز واخبار شعبنا الصامد أن الحكاية بسيطه وستحل مشاكل تدفق المياة والسيول لا تعنينا شيئاً علي الإطلاق، فعزتنا أغلى من كل شي وكرامتنا أغلى من أي وعد ونحن مؤمنين أن سلطات الاحتلال خلف كل ما يجري للأحواز
— ميثاق عبدالله (@MethaqAbdullah) March 30, 2019