فيديو | طالبان بجامعة الملك سعود يحتفلان بتخرجهما على طريقة “غوميز”.. واللاعب يعلق

احتفل اثنين من طلاب جامعة الملك سعود بتخرجهم من الجامعة بالطريقة التي يشتهر بها لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وتفاعل اللاعب مع الطالبين عبر حسابه في “تويتر”.
وأظهر مقطع فيديو الطالبين خلال حفل تخرجهما بالجامعة مرتديان الزي الرسمي وينزلان على الأرض، مقلدين اللاعب الفرنسي في طريقة احتفاله، ونشر غوميز الفيديو عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليه بالقول: “مبروك لهؤلاء الخريجين، أتمنى لكم الأفضل فيما هو قادم”.
وانضم غوميز (33 عاماً) للهلال منذ بداية الموسم الجاري قادماً من غالطة سراي التركي، ويحتل المركز الثاني في سباق هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 19 هدفاً.