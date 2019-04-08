فيديو | لاعب يهدر واحدة من أغرب الفرص في مباراة بالدوري الفرنسي

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وستراتسبورغ في الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي، إهدار أحد لاعبي الفريق الباريسي واحدة من أغرب الفرص في ملاعب كرة القدم، ليؤجل حسم فريقه بالتتويج باللقب.
ورغم أن الكاميروني تشوبو موتينغ افتتح التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 13، لكنه في الدقيقة 28، وكانت النتيجة هي التعادل بنتيجة (1 / 1)، أهدر فرصة سانحة للتجسيل بمنتهى الغرابة، حيث سدد زميله كريستوفر نكونو الكرة من فوق حارس مرمى ستراتسبورغ، لتتجه الكرة نحو المرمى الخالي، وبدلاً من أن يتركها موتينغ تدخل المرمى أو يركلها بنفسه داخل الشباك، منعها من الدخول.
وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما، وفشل باريس سان جيرمان في استغلال تعثر منافسه ليل وحسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والسابع في تاريخه، ليتأجل الحسم للجولة المقبلة.