فيديو | مذيعة تنفذ مقلبًا على الهواء في “شيخ روحاني”.. والأخير: سأجعل زوجك خاتمًا في أصبعك مقابل ١٢ ألف ريال

نفدت مقدمة برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية” الإعلامية نادين البدير، مقلباً على الهواء في أحد ما أسمتهم “الشيوخ الروحانيين” الذين يروجون لقدرتهم على جلب الحبيب والزوج وفك السحر.

ونجحت البدير في خداع شخص يدعى “أبو يوسف” ولعبت دور سيدة تعاني من هجرة زوجها لها منذ عامين، حيث طلبت منه جلبه لها، قبل أن يطلب منها 12 ألف ريال لفك السحر عنه وجلبه لها.

#نادين_البدير للشيخ أبو يوسف:

زوجي له سنتين ما عاد يقرب عليّ، هو بغرفة وأنا بغرفة، والشيخ يرد: باخليه مثل الخاتم في أصبعك… #اتجاهات#خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/7pIYASLa1x — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 7, 2019

وقال الشيخ أبو يوسف للمذيعة نادين البدير “باخلي زوجك مثل الخاتم في أصبعك وبخليه تحت أمرك وطوعك، لكن أرسلي لي المعلومات كاملة تواريخ الميلاد وأسماء الأمهات، إلى جانب المبلغ المطلوب عبر واتساب”.

وفاجأت البدير في نهاية الحلقة الشيخ أبو يوسف بشخصيتها الحقيقة وأنه خدعته من أجل كشف زيفه على الهواء، ليسارع بإغلاق الهاتف في وجهها.