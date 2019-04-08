فيديو | مقطع لشجرة مشتعلة بالنيران يستفز متداوليه.. والدفاع المدني يتدخل

تسبب مقطع فيديو متداول لشجرة اشتعلت بها النيران، في حالة من الاستفزاز والغضب بين متناقلي المقطع، الذين رجحوا أنها أحرِقت بفعل فاعل.
وباشر الدفاع المدني بمحافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض، إطفاء الشجرة التي اندلعت بها النيران في شعيب أم سلم بالمحافظة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو الشجرة التي يُعتقد أنها معمرة، وقد اشتعلت فيها النيران من الأسفل محدثة بها فتحة كبيرة جعلتها على وشك السقوط.
وطالب الكثير ممن تناقلوا تلك المقاطع الجهات المختصة بالبحث عمن فعل ذلك ومحاسبته، محذرين من أن السكوت على مثل هذه التصرفات العبثية يسمح لفاعليها بالتمادي فيها، ما يسبب ضرراً على البيئة.