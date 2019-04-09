الرئيسية أنحاء العالم الجيش الليبي: الحرب في طرابلس تستهدف الإرهاب.. وبلحاج باع أرشيف المخابرات لقطر
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن الحرب في طرابلس هي حرب على الإرهاب وداعميه والمتعاطفين معه.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي: “نحن امتثلنا لقرارات مجلس الأمن حيال محاربة الإرهاب ونحن ضمن المنظومة الدولية”.
مؤكداً وجود أدلة تثبت تورط الإرهابي عبد الحكيم بلحاج في بيع أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر.
وأضاف المسماري “نحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن وندعو لإرسال مراقبين محايدين لنعرض عليهم الإرهابيين المقبوض عليهم”.
وأكد المسماري على نوايا الجيش الخالصة لحماية المدنيين في طرابلس، مشيرا إلى أن العامل الاجتماعي في ليبيا أقوى من أي عامل آخر لأن الشعب الليبي مترابط اجتماعيا.
ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن “ضرباتنا على مطار معيتيقة لا تستهدف وقف الطيران المدني هناك بل استهدفنا طائرتين بعملية دقيقة”، مضيفا أن الميليشيات “لديها طائرة في مطار معيتيقة تحاول نقلها إلى مصراتة”.
ونوه المسماري إلى أن القوات الجوية نفذت ضربات جوية على أهداف عسكرية بقاعدة معيتيقة الجوية، حيث لا تزال القاعدة تحت سيطرة الميليشيات.
واستطرد المسماري قائلا “ماتزال قواتنا المسلحة تشتبك مع العدو في طرابلس ولازلنا نسيطر على مواقعنا، وقواتنا دخلت إلى عين زارة وتنتشر في تلك المنطقة، مضيفا أن العمليات ماتزال مستمرة ومطار طرابلس الدولي تحت سيطرتنا”.